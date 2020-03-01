المحمدي بعد خسارة نهائي كأس كاراباو: سنلعب 11 مباراة نهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، بأن الخسارة أمام مانشستر سيتي بفارق هدف والظهور بمستوى طيب يعد أمر إيجابي، قائلًا أن المدرب طالبهم باعتبار الـ11 مباراة المتبقية في الدوري نهائيات مثل نهائي كأس كاراباو.

وقال المحمدي في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" عقب الخسارة في نهائي كأس كاراباو بهدفين لهدف: "نشعر بالحزن على الخسارة، لكن قدمنا مباراة جيدة أمام أحد أفضل الفرق في العالم."

وتابع: "استقبال هدفين في بداية المباراة يجعل الأمر صعب، لكن تمكنا من العودة بتسجيل هدف، وكان بالإمكان أن نتعادل لكن سوء الحظ لم يكن في صالحنا."

وأوضح ما جري بين عناصر أستون فيلا بعد المباراة، قائلًا: "تحدث المدير الفني معنا بعد المباراة وقال اعتبروا أنكم أمام 11 نهائي آخر في الدوري وطالبنا بالظهور بنفس الأداء الذي كنا عليه اليوم."

وأضاف: "اليوم مانشستر سيتي أجرى عدد من التغييرات في التشكيل لكن كل من يشارك يؤدي بنفس الدور لأنه يمتلكون قائمة كبيرة تحافظ على نفس أسلوب الفريق."

وواصل: "أخر 10 دقائق من المباراة حاصرنا مانشستر سيتي في منطقة الجزاء، وحارس مرماهم تصدى لكرة كانت كفيلة بالتعادل."

واختتم قائلًا: "الخسارة أمام مانشستر سيتي بفارق هدف والظهور بشكل طيب خلال المباراة أمر إيجابي لأنه من الصعب أن يكون كل المنافسين مثل مانشستر سيتي وليفربول."

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