تشكيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن كلاً من زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وكيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فرقهم لمباراة الكلاسيكو. ويحتضن ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل النادي الملكي، مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ26 بالدوري الإسباني. Advertisements وجاء تشكيل ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو كالتالي: تيبو كورتوا - داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو - توني كروس - فيدي فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما. بينما جاء تشكيل برشلونة لمباراة الكلاسيكو كالآتي: أندري مارك تير شتيجين - نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا - أرثر ميلو - سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي. يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

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