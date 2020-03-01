بالفيديو.. ملخص ما قدمه المحمدي وتريزيجيه مع فيلا بنهائي الكأس أمام سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

توج مانشستر سيتي بطلا لكأس كاراباو على حساب أستون فيلا، بعد فوز السيتزن بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

أحرز هدفي السيتي أجويرو ورودريجو، فيما أحرز هدف فيلا مهاجمه ساماتا.

وتوج السيتي بأول بطولاته هذا الموسم، وللمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

ودفع دينيسي سميث المدير الفني لأستون فيلا، بالمحمدي أساسيا من بداية المباراة، فيما أبقى تريزيجيه بديلا.

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وفي الدقيقة 70 حل تريزيجيه بديلا للمحمدي لزيادة الفاعلية الهجومية لفيلا.

المحمدي يصنع فرصة رائعة

تدخل عنيف وبطاقة صفراء للمحمدي

ملخص لمسات تريزيجيه

مصافحة المحمدي وجوارديولا