الكلاسيكو الإسباني| بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق بعد قليل، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، في إطار منافسات الجولة 26.

ويقود هجوم «الريال»، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وخلفه فينسوس جونيور، وإيسكو، وتوني كروس، وفيدي فالفيردي، وكاسيميرو.



ويبدأ المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا

- خط الدفاع: داني كارفاخال –

سيرخيو راموس – رفائيل فاران - مارسيلو.- خط الوسط: كاسيميرو - كروس - فالفيردي.- خط الهجوم: كريم بنزيما - إيسكو - فينسوس جونيور

وعلى الجانب الآخر، يقود هجوم البارسا الثنائي ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وخلفهما آرثور، وسيرجيو بوسكيتس، وفيدال، وفرانك دي يونج في خط الوسط.

ويدخل المدير الفني لنادي برشلونة، كيكي سيتين، بالتشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، وأومتيتي، ونيلسون سميديو، وخوردي ألبا

خط الوسط: دي يونج، آرثور، سيرجيو بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: جريزمان، ميسي.



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