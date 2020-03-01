بث مباشر... مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم دون تقطيع في الدوري الإسباني أون لاين مباراة كلاسيكو الأرض

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم دون تقطيع في الدوري الإسباني ، ويحتضن ملعب سنتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد وبرشلونة في العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيذاع اللقاء على bein sports HD3.





وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي والتي أقيمت على ملعب كامب نو في ديسمبر من العام الماضي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 55 نقطة، أما ريال مدريد جاء وصيفًا برصيد 53 نقطة.

واستدعغي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدرريد الإسباني، 19 لاعبًا لقائمة الفريق لمواجهة برشلونة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، توني فويداس

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو، ميندي

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي،

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إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور

وشهدت قائمة الملكي أمام برشلونة غياب 7 لاعبني وهم هازارد وأسينسيو ولوكا يوفيتش وخاميس رودريجيز وناتشو وإبراهيم دياز ورودريجو جوس.



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