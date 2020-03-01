المصري يتأخر أمام نهضة بركان المغربي بهدف في الشوط الاول

تقدم فريق نهضة بركان المغربي على المصري البورسعيدى بستاد السويس بهدف في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا ضمن ذهاب ربع

نهائي الكونفدرالية الافريقية.

احرز الهدف محسن ياجور في الدقيقة 42 من كرة عرضية تلقاها داخل منطقة الجزاء

لم يجد صعوبة في ايداع الكرة بالمرمى لعدم الرقابة الجيدة في شوط كان فيه النهضة الأفضل واكثر خطورة على المرمى.

يذكر ان لقاء العودة سيقام يوم الاحد المقبل في المغرب