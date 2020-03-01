كلاسيكو live - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم

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Yalla shoot plus، حيث تترقب جماهير كرة القدم اليوم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني yalla shoot plus والتي تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني kora online.

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يلا شووت الجديد، لينك مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض، يقدم لكم الوفد الرياضي خدمة متابعة المباراة لحطة بلحظة عند إنطلاقها من خلال رابط yalla kora سريع ومباشر دون تقطيع أو إعلانات ودون توقف، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر تطبيق bein connect ويمكنكم متابعة المباراة من هنا la liga tv live streaming.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يلا شووت بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية:

23:00 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة وبغدد وبيروت وعمان وصنعاء

00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي

21:00 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء

20:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

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