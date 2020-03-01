رونالدو يتابع كلاسيكو الليجا من مدرجات ملعب السنتياجو برنابيو

تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في ملعب سنتياجو بنابيو، لدعم فريقه السابق ريـال مدريد في كلاسيكو الليجا أمام الغريم التقليدي برشلونة في لقاء الجولة 26 من المنافسات.

كان النجم البرتغالي قد مثل فريقه الإسباني السابق في مسيرة حافلة امتدت لتسعة مواسم بداية من 2009 - 2010، وحتى موسم 2017 - 2018، قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتوج رونالدو بالكرة الذهبية 5 مرات أعوام «2008 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017». الجولة 26 من المنافسات.كان النجم البرتغالي قد مثل فريقه الإسباني السابق في مسيرة حافلة امتدت لتسعة مواسم بداية من 2009 - 2010، وحتى موسم 2017 - 2018، قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي.وتوج رونالدو بالكرة الذهبية 5 مرات أعوام «2008 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017». استقبال رونالدو في مدريد ..



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