"يلا شوت" مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 1-3-2020

شاهد بث مباشر YALLA SHOOT PLUS لمباريات الدوري الاسباني، مشاهدة بث مباشر (كورة أونلاين) مباراة الكلاسيكو الاسباني KORA LIVE، حيث يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الاحد الموافق 1 مارس 2020 ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني –تابع بث مباشر مباراة LIVERPOOL.

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تابع لايف KORA2DAY بث مباشر مباريات الدوري الاسباني 2019 – 2020، حيث سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويسعي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز واستعادة الصدارة من غريمه البرسا.

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