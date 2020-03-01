الجندي : فرصة التأهل لطوكيو قائمة..و فضية المختلط تعويضا عن الفردي

عبر أحمد أسامة الجندي البطل الأوليمبي للمنتخب للخماسي الحديث، عن سعادته بحصد فضية منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث للمختلط، والتى استضافتها مصر حتي الأول من مارس الجاري على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس.
واضاف الجندي ، أنه النسخة الحالية من البطولة
وتابع حصد الفضية عقب تتويج الثنائي المصري إسلام حامد وهايدي موسي، تعويض عن خسارة منافسات الفردي مشيرا الى النسخة الحالية من البطولة شهدت منافسات قوية خاصة بعد مشاركة فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وأتم البطل الاوليمبى تصريحاته ، فرصة التأهل الأوليمبي لازالت متواجدا وانني واستفدت بالطبع من خبرات المشاركة من النسخة الحالية ، وأن لازال هناك عاما لامشاركة كناشئ بالاضافة الى ان التصنيف الاوليمبي ينتهي في مايو المقبل وأن تلك البطولة الاولى في منافسات الموسم الحالى.
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