فيفا يعلق على رقم جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد التتويج بكأس كارابوا

علق الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تتويج فريق مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كأس كاراباو" للمرة الثالثة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا. وقاد جواريولا مانشستر سيتي للتتويج بكأس كاراباو للمرة الثالثة على التوالي في أعوام 2018، 2019، 2020 ليصبح ثاني مدرب حقق هذا الرقم في انجلترا بعد بوب بيزلي الذي قاد 2020 ليصبح ثاني مدرب حقق هذا الرقم في انجلترا بعد بوب بيزلي الذي قاد ليفربول للتويج بنفس البطولة في أعوام 1981، 1982، 1983. وغرد "فيفا" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بيب جوارديولا: Advertisements 2018 - 2019 - 2020 ثاني مدرب فقط يفوز بكأس الرابطة الإنجليزية لثلاث مواسم على التوالي بعد بوب بيزلي (1981- 1982 - 1983) مع ليفربول". 2018 - 2019 - 2020 ثاني مدرب فقط يفوز بكأس الرابطة الإنجليزية لثلاث مواسم على التوالي بعد بوب بيزلي (1981- 1982 - 1983) مع ليفربول". وقاد جوارديولا مانشستر سيتي منذ توليه القيادة الفنية للفريق في صيف 2016 للتتويج بالدوري الإنجليزي في آخر نسختين من البريميرليج بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مرة واحدة لكل منهما.

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