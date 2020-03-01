أهداف مباراة النصر الليبي وحسنية أكادير المغربي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

وضع فريق حسنية أكادير المغربي قدماً نحو التأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي بفوز ساحق على مضيفه فريق النصر الليبي 5 / صفر، على ملغب بتروسبورت بالقاهرة، اليوم الأحد 13-2020، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

المباراة التي نُقلت على قناة بي إن سبورتس 7، بتعليق المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”، انطلقت فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وتقمص كريم البركاوي دور البطولة لفريق حسنة أغادير بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق التاسعة و15 و56، وأضاف مايك سيسيه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 78 و87.

وأصبح حسنة اكادير في حاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة حتى صفر / 4 في مباراة الإياب للتأهل مباشرة للدور قبل النهائي، فيما يحتاج فريق النصر الليبي للفوز بفارق أكثر من ستة أهداف للتأهل للدور التالي.

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ومن المقرر ان تقام مباراة العودة بين حسنية أكادير والنصر الليبي في ملعب أدرار بالمغرب يوم الأحد 8 مارس المقبل.

وفي مباراة أخرى، تعادل إنييمبا النيجيري مع ضيفه حوريا الغيني 1-1، وفاز نادي بيراميدز على مضيفه زاناكو الزامبي بنتيجة 3- صفر.

إليكم أهداف المباراة ..