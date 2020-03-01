مانشستر سيتي يواصل هيمنته على كأس الرابطة الإنكليزية للمرة الثالثة

تُوّج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً والسابعة في تاريخه عقب فوزه على أستون فيلا (2-1) الأحد في المباراة النهائية.



على ملعب ويمبلي البشهير، افتتح القناص الأرجنتيني سيرخيو أغويرو باب التهديف للسيتيزنس (20) قبل أن يعزّز زميله الإسباني رودري الأفضلية بالهدف الثاني (30)، في حين بصم مبوانا ساماتا على هدف أستون فيلا الوحيد (41).



وأكّد سيتي بتتويجه بلقب 2020 هيمنته على هذه المسابقة في السنوات الأخيرة حيث رفع لقبها في 2018 بتغلبه الصريح على أرسنال (3-0) و2019 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.



ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة الى سبعة (1970 و1976 و2014 و2016 و2018 و2019 و2020) وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.



وترتدي هذه المسابقة أهمية معنوية كبيرة بالنسبة لمدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا لأنه توج من خلالها بلقبه الأول مع سيتي عام 2018 قبل أن يتبعه بالدوري الممتاز، ثم نجح في الموسم التالي العام الماضي باحراز ثلاثية الدوري والكأسين.



وبعد أن فقد الأمل منطقيا في نيل لقب الدوري الممتاز للموسم الثالث تواليا بسبب الفارق الكبير بينه وبين ليفربول الذي يتجه بثبات لاحراز لقبه الأول منذ عام 1990، نجح سيتي في مواصلة سيره نحو محاولة الفوز بثلاثة ألقاب أيضا هذا الموسم بما أنه تأهل الى الدور الخامس لمسابقة الكأس حيث يحل الأربعاء ضيفا على شيفيلد ونسداي، الى جانب قطعه شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه في ذهاب ثمن النهائي خارج ملعبه على ريال مدريد الإسباني 2-1 في منتصف الأسبوع.



وعلى الرغم من فوزه بسبع وتعادله في واحدة من المواجهات الثماني الأخيرة (قبل اليوم) مع أستون فيلا، فإن المواجهة الأخيرة لسيتي مع الـ"فيلينز" في مسابقة كأس الرابطة لم تنته لصالحه، إذ خرج من الدور الثالث موسم 2012-2013 بخسارته 2-4 بعد التمديد.



لكن فريق غوارديولا كان مصمما الأحد على تجنب سيناريو مماثل ضد فيلا الذين يعود انتصاره الأخير على سيتي الى 28 أيلول/سبتمبر 2013 (3-2 في الدوري)، إلا أن المهمة لم تكن سهلة إذ واجه الـ"سيتيزينس" فريقا مشاكسا قاومه كثيرا لاسيما في الدقائق الأخيرة حيث كان قريبا من جر المباراة الى شوطين إضافيين.



المصدر: بي إن سبورت