اونلاين | كلاسيكو live - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم

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Kora star رابط بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 1مارس في الدوري الإسباني

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Yalla shoot plus، حيث تترقب جماهير كرة القدم اليوم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني yalla shoot plus والتي تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني kora online.

Cool kora، حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة مقابل 53 نقطة لريال مدريد cool kora صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز وإقتناص صدارة الليجا مرى أخرى من برشلونة.

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يلا شووت بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية:

23:00 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة وبغدد وبيروت وعمان وصنعاء

00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي

21:00 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء

20:00 بتوقيت جرينتش العالمي.