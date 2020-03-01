اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط ماتش BARCA يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

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KOORA STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإسبانى، على ملعب سانتياجو بيرنابيو فى مباراة سيقودها الحكم انتونى لاهوز، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد اليوم امام برشلونة YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم KOORA STAR.

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وستقام مباراة الكلاسيكو بين ريال بين ريال مدريد وبرشلونة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى بتعليق حفيظ دراجي، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة KOORA STAR.

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