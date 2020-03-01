اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة LIVE Barca

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مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره وغريمه التقليدي فريق برشلونة اليوم على ملعب السانتياجو برنابيو معقل الفريق الأبيض KOORAHD وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني، ويدخل الريال تلك المباراة وفي ذهنه تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الليجا مرة أخرى BEIN MATSH حيث خسر الفريق الأبيض مباراته الأخيرة بالليجا من ليفانتي بنتيجة هدف نظيف YALA LIVE.

كورة ستار وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ريال مدريد يعاني في البرنابيو، حيث كان اخر فوز لريال مدريد في البرنابيو في 1 فبراير الماضي ضد اتليتيكو مدريد KOORA STAR ومنذ ذلك الحين لعب فريق زيدان ثلاث مباريات، وخسر ضد ريال سوسيداد في الكاس وودع البطولة، وتعادل مع سيلتا فيجو وخسر صدارة الليجا YALA KOORA وخسر من مانشستر سيتي واصبح في خطر الاقصاء من دوري الابطال GOAL KOORA.

بلا كورة يُحضر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة لمفاجأة في تشكيلة فريقه خلال مواجهة فريق ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني YALA SHOOOT PLUS وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن اللاعب الدنماركي مارتن برايثوايت يواجه اول كلاسيكو له، ويمكن ان يستخدمه سيتين كلاعب اساسي في البرنابيو لتعويض الغيابات في الهجوم KOORA ONLINE.

جول كورة حيث يواجه فريق برشلونة العديد من الازمات خلال الفترة الماضية على مستوى الخط الهجومي، حيث تعرض لويس سواريز لإصابة سيعود منها في منتصف شهر ابريل، وأيضاً سيغيب عثمان ديمبلي لمدة 6 أشهر COOL KOORA ويسعى سيتين لدخول الكلاسيكو بثلاثي هجوميا مكون من ( انطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتن برايثويت)، وذلك تفاديا لمشاركة انسو فاتي الذي لا يملك خبرات كبرى تجعله يلعب تلك المباراة KOORA LIVE.