اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر رابط ماتش real madrid يلا شوت PLUS رابط ماتش ريال مدريد NOW

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ي ’’لاليجا’’.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره برشلونة اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره برشلونة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة ضد ريال مدريد.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره برشلونة اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره برشلونة اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد :

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ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

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حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال.

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جونيور فيربو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليه، نيلسون سيميدو.

الوسط: سيرجي بوسكيتس، فرينكي دي يونج، آرثر ميلو، آرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنتوان جريزمان.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الأول برصيد 55 نقطة.

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