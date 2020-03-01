اونلاين | يلا شوت بلس شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأحد 1 مارس YALA SHOOOT PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت بلس شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأحد 1 مارس YALA SHOOOT PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بلس شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأحد 1 مارس YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني KOORA ONLINE وسوف تكون المباراة نارية بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

كورة ستار وسيقود المباراة تحكيميا الحكم ماتيو لاهوز، وذلك بعد إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ أيام تعيينه لإدارة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة KOORA STAR وتعد هذة هي المباراة الخامسة بين فريقي برشلونة وريال التي سيخوضها لاهوز، حيث أدار 4 كلاسيكو من قبل، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين الفريقين GOAL KOORA

جول كورة بينما يملك ريال مدريد الأفضلية مع لاهوز، حيث حقق الفوز خلال مواجهتين، وانتصر البارسا في مباراة واحدة COOL KOORA ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 55 نقطة، ويحل فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة وسيكون هذا الكلاسيكو فرصة كبرى لخطف الصدارة مرة أخرى KOORAHD.

كورة أونلاين وكان قد تعرض فريق ريال مدريد لهزيمة قاسية من فريق مانشستر سيتي باخر مباراة له قبل الكلاسيكو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو KOORA STAR بينما تعادل فريق برشلونة مع فريق نابولي بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب السان باولو BEIN MATSH.