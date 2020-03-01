اونلاين | KORA STAR بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع

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KORA ONLINE BLS يستضيف فريق ريال مدريد KORA ONLINE مساء اليوم الأحد على YALLA SHOOT ملعبه “سانتياجو برنابيو” YALLA KORA LIVE غريمه التقليدي برشلونة KORA LIVE في قمة مباريات KORA GOAL الجولة 26 من عمر مسابقة BEIN SPORTS الدوري الإسباني BEIN MATCH LIVE.

YALLA SHOOT ويدخل فريق ريال مدريد KORA LIVE اللقاء وهو يحتل المركز الثاني YALLA SHOOT بجدول ترتيب الدوري الإسباني YALLA LIVE BLS برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة BEIN SPORTS LIVE.

KORA LIVE ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان كورة أون لاين بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع مدرب ريال مدريد في الفوز على برشلونة كورة ستار بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع في لقاء الكلاسيكو يلا شووت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع من أجل استعادة الصدارة، بي إن سبورتس لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع وأيضاً الثقة التي افتقدها المرينجي في المباريات الماضية كورة أون لاين بلس

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KORA STAR BLS زيدان يدفع بتشكيلته الأساسية في مباراة الكلاسيكو اليوم كورة أون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع كورة ستار بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع وكشفت صحيفة “آس” عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد برشلونة، يلا شووت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع حيث سيلعب زيدان بكل تأكيد بتشكيلته الأساسية كورة أون لاين بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع كورة ستار بلس يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة جودة عالية بدون تقطيع.

YALLA SHOOTوأشارت الصحيفة أن قوة زيدان YALLA SHOOT BLS ستكون نابعة من خط الوسط، KORA LIVEحيث سيلعب بالرباعي KORA ONLINE BLS “لوكا مودريتش، وتوني كروس، YALLA SHOOTوكاسيميرو، والشاب YALLA KORA LIVE الأوروجواني فيدي فالفيردي”، وبثنائي KORA STAR BLS في خط الهجوم وهما “كريم بنزيما، وجاريث بيل” YALLA SHOOT BLS .

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YALLA SHOOT BLSوسيعتمد زيدان على KORA LIVE BLS الفرنسي YALLA LIVE فيرلاند ميندي BEIN SPORTS LIVE في مركز الظهير الأيسر KORA LIVE بدلاً من البرازيلي مارسيلو KORA STAR BLS .

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارباخال، سيرجيو راموس، فاران، فيرلاند ميندي

خط الوسط : توني كروس، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش

خط الهجوم : كريم بنزيما، جاريث بيل