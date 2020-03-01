اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة برشلونة وريال مدريد بث مباشر ريال مدريدNOW كورة لايف برشلونة MATCH رابط ماتش ريال مدريد

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

- أما ريال مدريد فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

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خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

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* بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد :

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وعلى الجانب الآخر، يسعى ريال مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مصالحة جماهيره بعد أن فقد الفريق خمس نقاط كاملة في آخر مباراتين فقط ولا توجد مناسبة أفضل من مواجهة برشلونة من أجل استعادة الثقة والصدارة معًا في وقت واحد خاصًة وأن الخسارة واتساع الفارق بينه وبين البرسا قد يكون من الصعب تعويضه في ما تبقى من الموسم بسبب انشغاله في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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