رياضة | 5 مباريات مثيرة ليوفنتوس في مارس 2020 .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات مثيرة ليوفنتوس في مارس 2020 .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الدوري الإيطالي مشاهدة مباريات يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مع بداية شهر مارس في العام الجديد 2020.

حيث يتطلع اليوفي لمواصلة سيطرته على لقب الدوري الإيطالي كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في البطولة في المواسم الماضية.

يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر الذي خاض 26 مباراة، فاز يوفنتوس في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات.

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز نجوم الفريق الذي يسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يعد هداف الفريق برصيد 21 هدف وينافس إيموبيلي نجم لاتسيو الذي سجل 27 هدف على لقب هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم.

كما يسعى ماسيميليانو ساري المدير الفني للسيدة العجوز لمواصلة إنجازاته التي حققها مع تشيلسي في الموسم الماضي مع اليوفي، حيث يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يقود الإيطالي ماوريسيو ساري السيدة العجوز بالقائمة التالية :-

حراسة المرمى : جيانلويجي بوفون

خط الدفاع : أليكس ساندرو وماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو

خط الوسط : بليز ماتويدي وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وآرون رامسي

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خط الهجوم : كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين

ويرصد الخليج 365 الرياضي مباريات يوفنتوس في شهر مارس :-

* الدوري الإيطالي :

- الأحد 8 مارس 2020 : بولونيا ويوفنتوس الساعة السابعة مساءً

- الجمعه 13 مارس 2020 : يوفنتوس وليتشي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- السبت 21 مارس 2020 : جنوه ويوفنتوس الساعة السابعة مساءً

* كأس إيطاليا :

- الأربعاء 4 مارس 2020 : يوفنتوس وميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

* دوري أبطال أوروبا :

- الثلاثاء 17 مارس 2020: يوفنتوس وليون الساعة العاشرة مساءً