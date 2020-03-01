رياضة | منتخب الشباب يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح ويواجه المغرب على تحديد المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الشباب يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح ويواجه المغرب على تحديد المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي منتخب مصر للشباب خسارة أمام منتخب السنغال ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب والمقامة فى السعودية، بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح 6/5 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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تقدم منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين على أسود التيرانجا بهدف أحرزه إبراهيم على من ضربة جزاء في الدقيقة 56، قبل أن يتعادل منتخب السنغال فى الدقيقة 60 عن طريق اللاعب بابي سار

ويلتقى منتخب تونس للشباب مع السنغال في نهائي كأس العرب للشباب يوم الخميس القادم على أن يواجه منتخب شباب مصر نظيره منتخب المغرب على المركز الثالث والرابع.