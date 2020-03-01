رياضة | مانسشتر سيتي يتوج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز علي استون فيلا 2 / 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانسشتر سيتي يتوج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز علي استون فيلا 2 / 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانسشتر سيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الثاني علي التوالي بعد الفوز علي حساب نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين حيث افتتح المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانشستر سيتي أهداف المباراة في الدقيقة 20 بينما أضاف لاعب الوسط رودريجو هيرنانديز الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي في الدقيقة 30 وقلص علي سماتا مهاجم نادي استون فيلا النتيجة في الدقيقة 41.

وشارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي في المباراة أساسيا حتى الدقيقة 70 وشارك بدلا منه جناح منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

يذكر أن نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه قد صعد الي المباراة النهائية بعد إقصاء نادي ليستر سيتي من دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بينما صعد نادي مانسشتر سيتي الي المباراة النهائية علي حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد.