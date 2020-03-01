رياضة | ثلاث مباريات نارية في ختام الجولة 16 بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث مباريات نارية في ختام الجولة 16 بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل عصر الإثنين، المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة 3 مواجهات نارية في إستكمال الجولة السادسة عشر.

1- الداخلية مع الترسانة

يلتقي فريق الداخلية على ملعب نادى السكة الحديدمع فريق الترسانة، ويدخل الداخلية اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد 25 نقطة، من الفوز في

6 مباريات، وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبيه 21 هدف وسكنت شباكه 12 هدف,

بينما فريق الترسانة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطةـ من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 جولات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، سجل لاعبيه 10 أهداف، وسكنت شباكه 17 هدف.

وحقق فريق الداخلية الفوز خارج ملعبة في الدور الأول، بثلاثة أهداف نظيفة، سجل الأهداف أحمد عبد الفتاح هدفين، ومصطفى إبراهيم.

2- بتروجت مع الزرقا

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يلتقي فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، مع فريق الزرقا بقيادة محمد حسن، على استاد بتروسبورت، يدخل بتروجت اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مثلهم ، سجل لاعبيه 16 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف، بينما فريق الزرقا متذيل المجموعة برصيد 9 نقاط حقق فوزا وحيد، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، سجل لاعبيه 10 أهداف وسكنت شباكه 23 هدف، كان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- النصر مع النجوم

يستضيف فريق النصر بقيادة سيد عيد نظيره فريق النجوم بقيادة محمد صلاح، في لقاء مرتقب، ويحتل النصر المركز الثامن برصيد 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 لقاءا، سجل لاعبيه 17 هدف وعليه 19 هدف.

بينما فريق النجوم صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 جوولا، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات ، سجل لاعبيه 18 هدف، وسكنت شباكه 13 هدف، وحقق فريق النصر الفوز بهدف محمود السيد في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة

2- الداخلية 25 نقطة

3- بتروجت 25 نقطة

4- منتخب السويس 24 نقطة

5- النجوم 21 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- القناة 21 نقطة

8- النصر 19 نقطة

9- كوكاكولا 18 نقطة

10- المريخ 15 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط