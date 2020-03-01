شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد امام برشلونة في «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه في مواجهة برشلونة في مباراة «الكلاسيكو» في الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتيجو برنابيو.

ويلتقى ريال مدريد مع برشلونة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، في مباراة كلاسيكو الأرض.

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وجاء تشكيل الميرنجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كوارتوا

الدفاع: كارباخال، راموس، فاران، مارسيلو.

الوسط: كروس، كاسيمرو، اسكو.

الهجوم: فينسيوس، وبنزيما، فالفردي.