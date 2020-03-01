شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يتوج بكأس «كارابو» على حساب أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الأحد في النهائي، على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي.
وسجل ثنائية السيتي سيرجيو أجويرو في الدقيقة 20 ورودريجو في الدقيقة 30، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.
وأحرز السيتي بالتالي لقب المسابقة للموسم الثالث على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه، بينما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة، والأولي منذ موسم 1995- 1996.
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