شكرا لقرائتكم خبر عن المصري اليوم تكشف حقيقة إضراب لاعبي الزمالك بسبب المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في الوقت الذي تردد فيه انباء عن رفض لاعبي الزملك خوض مران الفريق اليوم، الأحد، قال كارتيرون المدير الفني للفريق في تصريحات للمصري اليوم:«تدربنا في الجيم اليوم لعدم تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب ضغط المباريات، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون لغى المران وفضل دخول اللاعبين للجيم للتخلص من الاجهاد وفك العضلات».

وأوضح كارتيرون أن ما تردد عن رفض اللاعبين خوض المران اليوم بسبب تأخر مجلس الإدارة في صرف مستحقاتهم المالية اليوم غير صحيح.

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ومن جانبه أكد مرتضى منصور رئيس النادي، انه وعد اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم المالية اليوم، لكنه فوجيء بالحجز على أرصدة النادي في البنوك من جانب ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وقال منصور :«غدًا سوف نوفر السيولة المالية اللازمة لصرف جزء من مستحقات اللاعبين».

ويستعد الزمالك لخوض مباراة العودة في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الترجي التونسي.