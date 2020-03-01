شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح ويودع كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر منتخب الشباب مواليد 2001 أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 6 / 5 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية. انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1، وأهدر منتخب الشباب ضربة جزاء في الدقيقة 75 .

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