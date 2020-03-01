شكرا لقرائتكم خبر عن «فار» يحرم إيفرتون من فوز قاتل على اليونايتد والتعادل الإيجابي يحسم المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل إيفرتون 1-1 مع ضيفه مانشستر يونايتد في استاد جوديسون بارك بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، في لقاء قوي انتهى بطريقة مثيرة بسبب نظام حكم الفيديو المساعد.

وبعد خطأ فادح من ديفيد دي خيا حارس يونايتد تقدم إيفرتون في الدقيقة الثالثة، حيث تسلم الحارس الإسباني تمريرة للخلف من هاري مجواير وحاول تسديدها، لكن الكرة اصطدمت بدومينيك كالفرت- لوين لتسكن شباك الزوار.

وكان بإمكان كالفرت- لوين مضاعفة التقدم بعد وقت قصير عندما توغل وسط دفاع يونايتد، لكنه سدد بجوار القائم.

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ورد يونايتد بقوة بعد الصدمة المبكرة حين سدد نيمانيا ماتيتش في العارضة من مسافة بعيدة ثم أجبر حارس إيفرتون جوردان بيكفورد على القيام بإنقاذ رائع.

منح الوافد الجديد برونو فرنانديز، لاعب الوسط البرتغالي الذي أعطى يونايتد الإبداع المفقود، التعادل بتسديدة قوية منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

وسدد الأيسلندي جيلفي سيجوردسون لاعب وسط إيفرتون في القائم من ركلة حرة بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني لكن يونايتد كان قريبا من الفوز في الدقيقة 90 عندما تصدى بيكفورد بشكل مذهل لتسديدة البديل أوديون إيجالو.

وكانت النهاية مثيرة بسبب حكم الفيديو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل كالفرت- لوين من كرة اصطدمت بمجواير ومرت من أمام سيجوردسون الذي كان جالسا على الأرض لتتجه نحو الشباك، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.