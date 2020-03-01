شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم منتخب السومو صاحب برونزية العالم باليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ققام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم منتخب مصر للسومو الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام ببطولة العالم التي أقيمت باليابان، بمشاركة 32 دولة من أقوى دول العالم في اللعبة.

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أكد صبحي أن الوزارة تدعم كل الرياضيين المصريين في مختلف اللعبات، خاصة من يحصد الميداليات ويحقق مراكز متقدمة، وأن الوزارة تسعى لتذليل أي عقبات تواجه الاتحادات الرياضية، سواء في فترة الإعداد أو المشاركة في البطولات والمحافل الدولية.

كما هنأ المهندس مطيع فخر الدين الزهوي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسومو، ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو، على المستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب المصري للسومو خلال البطولة، وعلى الإنجاز التاريخي وغير المسبوق في تاريخ اللعبة.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني للسومو حصل على المركز الثالث وجاء في المركز الأول والميدالية الذهبية منتخب اليابان، بينما جاء في المركز الثاني منتخب روسيا والميدالية الفضية، وضمت قائمة المنتخب كلا من رامي عبدالعاطي، حسام فتحي، عبدالرحمن عثمان، إبراهيم عبداللطيف، عبدالرحمن إيهاب جمال.