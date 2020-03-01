مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الانجليزية علي حساب أستون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بحضور 60 ألف مشجع للفريقين. افتتح التسجيل للمان سيتي أجويرو في الدقيقة 20، وعزز رودويجو هيرنانديز تقدم فريقه بالهدف الثاني للسيتيزن في الدقيقة 30.



وقلص أستون فيلا الفارق بهدف مبوانا ساماتا في الدقيقة 41، برأسية قوية في مرمى برافو حارس مانشستر سيتي، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف.

وشارك المحمدي في المباراة حتى بداية الشوط الثاني، ودخل تريزيجيه بديلًا في الدقيقة 60، وأهدر فرصة التعادل لفريقه في اللحظات الأخيرة، والتي حال تألق برافو دون دخولها لشباكه بصعوبة بالغة.