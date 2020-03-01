السعودية تظهر قوتها الناعمة بأغلى سباقات العالم

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

نجحت السعودية في جذب الأنظار نحوها من خلال إظهار قوتها الناعمة، عندما استضافت السباق العالمي للفروسية (كأس السعودية) في نسختة الأولى، حيث تجاوز متابعو السباق الذي نقل فضائيا، 300 مليون مشاهد.

وشهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض أمس الأول تسليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أغلى كؤوس العالم وجائزة 10 مليون دولار للبطل، بعد أن حل الحصان الأمريكي (ماكسيمم سكيورتي) والفارس لويس سايز أولا، وفاز بلقب السباق البالغ مجموع جوائزه 20 مليون دولار، مسجلا زمنا قدره 1.50.58 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف (ميدنايت بيسو) بقيادة الفارس مايك سميث، و(بن بطل) الثالث بقيادة الفارس أويسين ميرفي.

فوائد محلية وخارجية

إيجاد بيئة احترافية لصناعة الخيل من حيث قوة الإنتاج، واختيار الدماء الفاخرة من سلالات معروفة بالقوة والقدرة

الاحتكاك بالمدربين العالميين ومعرفة أسرار التدريب والطرق المناسبة لتجهيز الخيل

زيادة الخبرات للخيالة السعوديين من خلال مشاهدة الخيالة العالميين

إيجاد حراك في أسعار الخيل وفتح مجال جديد لفرص توظيف وعمل على صناعة رياضة الخيل، من خلال فرق المساندة والأعلاف والتغذية والبيطرة والنقل والتأمين

تغير النمطية الذهنية عن السعودية، والتي كانت سائدة لدى الحضور والمشاركين

اعتراف عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بانبهارها لحسن تنظيم أغلى سباقات العالم وإظهار القوة الناعمة للسعودية

الخيال السعودي عبدالله العوفي الوحيد الذي شارك في شوط أغلى كؤوس العالم بالخيل (مجاك) للأمير فيصل بن خالد

إبداء المدرب العالمي جورج سميث إعجابه بالتنظيم وبأرضية ميدان الملك عبدالعزيز، وتمنياته أن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية مثيلا للميدان

تجاوز الحضور 20 ألف متفرج من الداخل والخارج

بلغت قيمة التذكرة للطاولة سعة 8 مقاعد، 5,200 ألف دولار (19,552) ألف ريال

112 حصان شاركت في السباق

119 دولة من مختلف القارات شاركت في السباق

5 ملاك من السعوديين شاركوا بـ 3 اسطبلات

6 خيول من أمريكا، و2 من السعودية، و2 من الإمارات، و2 من اليابان، وواحد من آيرلندا شاركوا بالشوط الأخير على كأس السعودية