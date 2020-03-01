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بعد غياب 147 يوما.. كاريلي يعيد أفراح الاتحاديين للجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أعاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، لجماهير النادي، طعم الأفراح والاحتفالات بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) بعد مضي 147 يوما من التعثر.

وتغلب الاتحاد على نظيره الشباب بنتيجة 5-1 أمس الأول ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأكبر نتيجة في مواجهات الفريقين بتاريخ دوري المحترفين، حيث كان آخر فوز للاتحاد على ملعب الجوهرة أمام فريق التعاون في الأول من أكتوبر 2019، والذي انتهى بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما كان آخر فوز حققه الفريق خارج أرضه أيضا أمام التعاون في 5 فبراير الماضي بنتيجة 2-1 في بريدة خلال فترة إشراف المدرب السابق الهولندي هينك تين كات.

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من جهة أخرى منحت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مبالغ مالية للمحترفين الأجنبيين المستبعدين، جوناس دي سوزا والكسندر بيرجوفيتش، ودفعتهما لإيجاد أندية تحتضنهما حتى نهاية الموسم كبدل تدريب.

كما تعهدت بتحويل رواتبهما الشهرية بشكل منتظم على ألا يتقدم أي منهما بأي شكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو بطلب فسخ العقد، وذلك في محاولة للاستفادة من إعارتهما أو بيع عقديهما نهاية الموسم.

على صعيد آخر اختار القائمون على برنامج الابتعاث السعودي الرياضي حارس الاتحاد أمين بخاري وزميله رغدان مندش لينضما إلى مجموعة اللاعبين الذين غادروا إلى مدينة سالو الإسبانية.

وكان بخاري وقع عقدا احترافيا مع النصر في 29 يناير لمدة 3 سنوات، بحيث يبدأ من الموسم المقبل، وذلك في صفقة انتقال حر.