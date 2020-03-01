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الخضراوي يخطف بطاقة الأولمبياد

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الخضراوي يخطف بطاقة الأولمبياد
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

حجز السعودي علي الخضراوي بطاقته بمنافسات كرة الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، وذلك من خلال تصفيات غرب آسيا التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. وحظي الخضراوي أمس باستقبال وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي له بمناسبة تأهله للأولمبياد. وكان الخضراوي المصنف الأول في البطولة، نجح في الفوز على اللاعب الأردني زيد أبويمن في الدور نصف النهائي بأربعة أشواط لثلاثة ليعبر إلى النهائي، والذي تمكن من حسمه لصالحه بفوزه على اللبناني داوود شهاب بنتيجة 4-1.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 30 لاعبا ولاعبة، بواقع 19 لاعبا في فئة الرجال و11 لاعبة في فئة السيدات، مثلوا 11 دولة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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