الخضراوي يخطف بطاقة الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
حجز السعودي علي الخضراوي بطاقته بمنافسات كرة الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، وذلك من خلال تصفيات غرب آسيا التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. وحظي الخضراوي أمس باستقبال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي له بمناسبة تأهله للأولمبياد. وكان الخضراوي المصنف الأول في البطولة، نجح في الفوز على اللاعب الأردني زيد أبويمن في الدور نصف النهائي بأربعة أشواط لثلاثة ليعبر إلى النهائي، والذي تمكن من حسمه لصالحه بفوزه على اللبناني داوود شهاب بنتيجة 4-1.
يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 30 لاعبا ولاعبة، بواقع 19 لاعبا في فئة الرجال و11 لاعبة في فئة السيدات، مثلوا 11 دولة.
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