شكرا لقرائتكم أحمد كشري: "مروان محسن حصر نفسه فى المحطة.. وبادجي أفضل منه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد كشري وهداف النادي الأهلي السابق، ما ينقص مروان محسن مهاجم الأهلي الحالي، حتى يكسب الأخير حب واحترام الجماهير والشارع الرياضي، ويضمن لنفسه مكانا في خط هجوم المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وشنت الجماهير الأهلاوية هجوما ضاريا على مروان محسن بسب تراجع مستواه وندرة أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه قبل سنوات، حيث سجل 17 هدفا في تاريخه مع النادي الأهلي.

وقال كشري في تصريحات لـ"الخليج 365": "مروان يعاني من أزمة تخص مستواه وأدائه داخل الملعب، وتتخلص في استلام الكرة وظهره للمرمى، مما يحرمه من أفضلية مباغتة خط الدفاع ومرمى الفريق المنافس".

وتابع كشري:" يجب على مروان أن يتخلص من وظيفة مهاجم المحطة التي حصر نفسه فيها، ويطور مستواه ليلبي تطلعات النادي الأهلي الذى ينافس على جميع البطولات، وطموحات جماهيره المتعطشة دوما للوقوف على منصات التتويج".

وقال نجم وهداف الأهلي السابق، أن مروان لا يستحق كل الهجوم الذى يتعرض له، لأنه يجتهد ويحاول كثيرا، لكن المشكلة أ، معدل تهديفه ضعيف، والمهاجم دوما يقاس بأرقامه ومعدل الأهداف التي سجلها".

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وفضل كشري البدء بالمهاجم السنغالي الجديد أليوم بادجي في مباراة العودة أمام صن داونز، حيث يتمتع بالقوة اللازمة لمجاراة سرعات الفريق الجنوب أفريقي في مباراة بريتوريا المقرر لها السبت المقبل.

وبرر تفضيله لبادجي بالمستوى الذى ظهر عليه في لقاء الذهاب ومدى تأثيره في ارباك دفاعات صن داونز رغم أنه لم يشارك سوى في نصف ساعة فقط، لكنه تسبب في ضربة جزاء أمن بها الأهلي الفوز المريح.

وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

صن داونز واصل هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.