شكرا لقرائتكم أحمد كشري: قرار استبعاد كهربا تربوي.. والأهلي مش زي أي حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي من مباراتي صن داونز في دوري الأبطال بالقرار التربوي الذي يتماشى مع أخلاقيات ومبادئ الأهلي وطموحاته المتواصلة في التتويج بالألقاب.

وقال كشري في تصريحات خاصة لسوبر كورة: "قرار استبعاد كهربا ليس له علاقة بوجهة نظر فايلر المدير الفني للأهلي، أعتقد أنه قرار تربوي من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب".

وتابع نجم الأهلي السابق، أن كهربا لاعب مؤثر لكنه ينشغل بأشياء أخرى تؤثر على تركيزه ومستواه في الملعب، وهذا لا يتناسب مع الأهلي، لذلك يحتاج مزيد التطوير والتركيز لأثبات قدراته وأحقيته في ارتداء قميص الأهلي.

وأكد كشري أن كهربا دفع ثمن تهوره في لقاء السوبر، بعدما افتعل أزمات تسببت في خروج الفريق عن تركيزه في الوقت الذي كان فيه الأهلي الأفضل والأقرب للفوز قبل وصول المباراة لمحطة ضربات الترجيح.

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وختم: "كهربا مندفع، يجب أن يكون أكثر تركيزا، لأن الأهلي يختلف عن أي ناد آخر، هو الفريق الذي يسعى للتتويج في كل الأوقات وكل البطولات، وليس لديه رفاهية فقد الألقاب بسبب تصرفات وتهور لاعبيه، لذلك كهربا يحتاج وقفة مع نفسه، لأنه لم يقدم شهادة ميلاده للجماهير حتى الآن".

واستبعد النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من مواجهة صن داونز، المقرر إقامتها اليوم السبت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك ليس لأسباب فنية فقط ولكن صدر ضد اللاعب قرار بإيقاف من إدارة النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى بعد أحداث مباراة السوبر ومشاركة اللاعب الواضحة فى اشتعال الأحداث بين اللاعبين.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.