شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يدعم مهاجم الأهلي المنبوذ من الجماهير: هايل يا صاحبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النجم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، على مؤازرة زميله في الفريق مروان محسن، بعد حملة الهجوم والانتقادات التي تعرض لها الفترة الأخيرة لضعف مستواه الفني داخل الملعب وإهداره الكثير من الفرص، ونشر تغريدة عبر حسابه.

كما حرص وليد سليمان منذ قليل على دعم مروان محسن، بصورة نشرها عبر حسابه وكتب " وكتب سيلمان "هايل يا صاحبي ، كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب ، وإن شاء الله الماتش الجاي تهدي لي الجون إلي هاتجيبه".

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مؤمن زكريا

وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى 7 مارس المقبل بإياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.