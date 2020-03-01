شكرا لقرائتكم دورى الشباب.. الأهلى يكتسح دجلة برباعية والزمالك يسطق أمام الطلائع 3/0 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الجمهورية مواليد 99 وأسفرت عن : - فوز الإسماعيلي على طنطا 1/2 - فوز اف سي مصر على اسوان 0/6 - فوز سموحة على انبي 1/2 - فوز طلائع الجيش على الزمالك 0/3 - فوز بيراميدز على الإتحاد السكندري1/2 - فوز حرس الحدود على المصري 1/3 Advertisements - فوز الأهلي على وادي دجلة 0/4 - تعادل الجونة مع المقاولون العرب 0/0 - تعادل الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة 0/0 يواصل الأهلي تصدره لقمة دوري 99 برصيد 62 نقطة ، ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك. ويقود المقاولون جهاز فني مكون من: عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى واحمد كمونة مدرب وابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى واحمد حسام اصابات ملاعب. بينما يقود فريق الزمالك مواليد 99 جهاز فني مكون من: عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم وأسامة حسن وناصر عبداللطيف لحراسة المرمى، وسعيد الطيار إداري للفريق.

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