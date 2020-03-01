شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: رضا عبد العال عايزنى "أعيط" على مبارك طول عمرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع "فيديو" لمجدى عبد الغني لاعب الأهلى السابق خلال رده على رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق حول بكائه في عزاء الرئيس الراحل محمد مبارك وبعد ذلك حضوره حفل زفاف نجل الإعلامى مدحت شلبى.

وقال عبد الغنى:" كان بيحبني الله يرحمه، وأنا في فترة حكمه تقلدت ألقابا وأوسمة كتيره جدا، وعلاقتي مع أولاده في منتهي الاحترام، لأنى بعزهم جدا على المستوي الشخصي وبحبهم، وأعتقد إن أنا امبارح المشاعر فرطت مني، وخرجت عفوية، وملهاش أي نوع من أنواع المصالح".

وأضاف "لا سيادة الريس الله يرحمه هيرجع يديني وزارة ولا هيرجع يديني منصب تانى، يعني أستاذ علاء ابتسامته دي علشان يهديني، بصراحة انا افتكرت كل الأيام الحلوة الى لما لعبنا مع بعض كورة، وافتكرت الريس لما حبيت أقابله وقالهم مجدي طبعا ييجي بسرعة، وقالى انت لسه ياض يا مجدي مربي دقنك".

Advertisements

وتابع "وضع طبيعي جدا لعزاء لواحد انا بحبه جدا، وفي فرح بعده لواحد انا بحبه جدا وبعزه جدا، إيه المشكلة، انا ولا رقصت ولا حاجة، كل الى عملته روحت قعدت ساعة مع ابني، وخدنا بعضنا ومشينا، كابتن مدحت شلبي أخ كبير ليا"،

وأختتم حديثه قائلاً "انا سعيد جدا بالاهتمام دا، يعني دلوقتي لو دخلت على جوجل هتلاقيني تريند، لو دخلت على أى حاجة هتلاقيني انا نمرة واحد، فضل من عند ربنا، مع إنى مبعملش بالكلام دا فلوس، معرفش بيتعمل منه فلوس إزاى يعني، انما اهى دى شهرة ومش هفضل أعيط على طول".