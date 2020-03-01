شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى وصن داونز يتوافدون على مطار القاهرة قبل السفر إلى بريتوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد لاعبو الأهلي وصن داونز على مطار القاهرة، قبل سفرهما سوياً لجنوب افريقيا قبل مواجهتهما المرتقبة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في بريتوريا، والتي تأتى ضمن مباريات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا، وفاز الأهلي على صن داونز أمس بهدفين نظيفين على ملعب ستاد القاهرة في المواجهة التي جاءت ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق، ومن المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.