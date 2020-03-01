شكرا لقرائتكم المصري ضد نهضة بركان.. محمود وادى يقود هجوم البورسعيدية بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء نهضة بركان بعد قليل في ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامته بإستاد السويس .

وجاء التشكيل على النحو التالى :-

حارس المرمى: أحمد عبد الفتاح

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي

وسط الملعب: مفتاح طقطق - فريد شوقي - سعيدو سيمبوري - عمرو موسى - أحمد ياسر

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الهجوم: محمود وادي

واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر ، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

وأنهى الجهاز الإدارى للنادى المصرى البورسعيدى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للمغرب، وحدد الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، صباح غد الاثنين موعداً لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد 8 مارس المقبل، حيث يسافر الفريق ثانى أيام مباراة الذهاب مباشرة، ويجرى اللاعبون تدريبات استشفائية هناك، ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

المصرى البورسعيدى ونظيره نهضة بركان المغربى، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، على إستاد السويس الجديد، في حضور 1000 مشجع، وذلك ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة.

ويأمل طارق العشرى المدير الفني للمصري البورسعيدى فى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى الليلة خلفا لإيهاب جلال الذي رحل بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد المقاولون العرب بعد الخسارة برباعية نظيفة، وذلك لتسهيل المهمة في لقاء العودة 8 مارس الجاري بالمغرب.

فيما يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي عن العودة لبلاده بنقطة على الأقل، قبل مباراة العودة الاحد المقبل بالمغرب في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .