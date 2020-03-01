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هل يكون السنغال بطل العرب في النسخة الأولى لمنتخبات الشباب؟

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جدة - عمرو شويل  

وعقب الخسارة التي تلقاها الفريق في البطولة العربية بات السؤال يراود الجماهير في مختلف البلدان حول احتمالية فوز السنغال باللقب بالرغم من أنه منتخب أفريقي يشارك في الحدث بشكل شرفي وليس كونه واحداً من أعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم.

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وارتقى المنتخب السنغالي الى نهائي البطولة على حساب الفراعنة في واحدة من المفاجآت الحزينة للفراعنة بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعبين خلال مشوار البطولة.

 

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