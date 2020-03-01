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تونس والسنغال يتواجهان في نهائي كأس العرب للشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية للبطولة العربية للشباب تحت 20 عاما، عقب فوزه 6 - 5 بركلات الترجيح على نظيره المصري يوم الأحد في الدور قبل النهائي للمسابقة المقامة حاليا في .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 1 - 1، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب السنغالي، الذي يشارك ببطاقة دعوة في البطولة.

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وبادر المنتخب المصري بالتسجيل عبر لاعبه ابراهيم عادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، غير أن فرحة المصريين بهدف التقدم لم تدم كثيرا، بعدما أحرز بابي متار سار هدف التعادل في الدقيقة 59. واضطر منتخب السنغال للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، عقب طرد ديون لوبي لحصوله على الإنذار الثاني.

وأهدر منتخب مصر فرصة حسم المباراة لصالحه، بعدما أضاع لاعبه محمد أشرف بكري ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وضرب منتخب السنغال موعدا في المباراة النهائية مع المنتخب التونسي، الذي تغلب 4 - صفر على منتخب المغرب في وقت سابق في اللقاء الآخر بالمربع الذهبي.

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