شكرا لقرائتكم أتالانتا يواصل الإبهار ويهزم ليتشي بسبعة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن أتالانتا مضيفه ليتشي درسا قاسيا وتغلب عليه 7 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقمص دوفان زاباتا دور البطولة لفريق أتالانتا بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 22 و54 و62 وأضاف جوليو دوناتي، لاعب ليتشي، الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وسجل جوسيب إيليشيش الهدف الخامس في الدقيقة 47 ولويس مورييل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وروسلان مالينوفسكي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي ليتشي ريكاردو سابونارا في الدقيقة 29 وجوليو دوناتي في الدقيقة 40.
ورفع أتالانتا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.
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