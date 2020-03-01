شكرا لقرائتكم المغربي النصيري يقود إشبيلية إلى فوز مثير على أوساسونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع إشبيلية فوزا صعبا من ضيفه أوساسونا 3 - 2 بفضل ثنائية المغربي يوسف النصيري خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى إشبيلية الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما يوسف النصيري في الدقيقة 13 ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وفي الشوط الثاني تلقى فريق أوساسونا ضربة موجعة بطرد سيرجيو هيريرا في الدقيقة 54 إلا ان الفريق استطاع أن يعادل النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق أدريان هيرنانديز في الدقيقة 64 وروبيرتو توريس في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة نهاية، تمكن النصيري من تسجيل هدف الفوز لإشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، ليرفع إشبيلية رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد أوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.