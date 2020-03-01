لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب عن خوض التدريبات قبل مواجهة الترجي.. أزمة مستحقات ورئيس النادي يتدخل.. القصة الكاملة لإضراب لاعبي الفارس الأبيض

بعد فوز نادي الزمالك ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، على حساب الترجي التونسي والأهلي على الترتيب، وتكرار فوزه على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الفريق يواجه أزمة بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين.

بالرغم من حالة النشوة التي يعيشها الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد فوزه ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، على حساب الترجي التونسي والأهلي على الترتيب، وتكرار فوزه على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الفريق يواجه أزمة بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ورفض لاعبو الزمالك خوض المران اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي بملعب رادس الجمعة المقبلة، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا قبل حل أزمة المستحقات. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وحاولت إدارة النادي التدخل لإقناع اللاعبين بالعدول عن قراراهم، خاصة وأن تلك المرحلة صعبة، وتتطلب التركيز ووعدهم بحل الأزمة.



وقرر رئيس نادي الزمالك، عقد اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على هامش مران الفريق اليوم، على ملعب النادي في ميت عقبة، ويبدأ مران الفريق في الخامسة مساء، ويعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين من أجل مناقشة أزمة المستحقات المالية للاعبين، وتهنئتهم بالفوز على الترجي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحفيزهم قبل السفر بعد غد الثلاثاء، لخوض مباراة الإياب في رادس.

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يرفضون خوض تدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الكرة بالزمالك في تحقيق الانتصار في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن لاعبي الفريق يرفضون التدريب قبل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، كما وعدهم رئيس النادي في أكثر من مناسبة.

تخصيص عائد تذاكر مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لسداد رواتب عمال النادي

وتابع المصدر: "رئيس الزمالك ينتظر وصول عائد بيع تذاكر مباراة الفريق أمام الترجي، من أجل سداد رواتب العمال والموظفين، إلا أن اللاعبين رفضوا وطلبوا منحهم مستحقاتهم المالية المتأخرة".

ومن المنتظر أن يغادر الزمالك القاهرة بعد غد الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة العودة، والمقرر لها الجمعة المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي تكليف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائي، حال تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل، وحتى الخسارة بفارق هدف تمنح الفارس الأبيض بطاقة الصعود لمباراة قبل النهائي، ومواجهة الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي، حيث حقق الأخير الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب أول أمس.