شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..المقاولون يتعادل مع المريخ البورسعيدي 2/2 في ختام معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع المريخ البورسعيدي بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الاسماعيلية استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش والمقرر لها يوم 10 مارس الجاري ، أحرز هدفي المقاولون حسن الشامي ومحمود السيد ، ويختتم فريق المقاولون التجارب في معسكره بهذا اللقاء قبل العودة للقاهرة.

ويستأنف المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مباريات الدوري العام، بمواجهة قوية أمام طلائع الجيش يوم 10 مارس المقبل، ضمن منافسات الجورلة 18 من عمر المسابقة.

وأجرى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب اتصالا للاطمئنان على المعسكر الذي يقيمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الإسماعيلية لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق مباريات الدور الثاني.

وحرص رئيس النادي على الاتصال بالمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة اثناء تواجده في المعسكر الذي نقل تحية رئيس النادي للاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس .

واطمئن المهندس محسن صلاح على التنظيم الرائع للمعسكر والجدية في التدريبات وعزم اللاعبين على مواصلة المسيرة الجيدة التي يقدمها الفريق هذا الموسم.

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وكان المقاولون قد فاز مؤخرا على النادي المصري برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.