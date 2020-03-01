شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم نهضة بركان بوادى وطقطق وياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء نهضة بركان بعد قليل في ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامته بإستاد السويس .

وجاء التشكيل على النحو التالى :-

حارس المرمى: أحمد عبد الفتاح

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي

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وسط الملعب: مفتاح طقطق - فريد شوقي - سعيدو سيمبوري - عمرو موسى - أحمد ياسر

الهجوم: محمود وادي

واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر ، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

وأنهى الجهاز الإدارى للنادى المصرى البورسعيدى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للمغرب، وحدد الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، صباح غد الاثنين موعداً لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد 8 مارس المقبل، حيث يسافر الفريق ثانى أيام مباراة الذهاب مباشرة، ويجرى اللاعبون تدريبات استشفائية هناك، ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.