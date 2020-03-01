شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى لـ"سوبر كورة": "مروان محسن حصر نفسه فى المحطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد كشري وهداف النادي الأهلي السابق، ما ينقص مروان محسن مهاجم الأهلي الحالي، حتى يكسب الأخير حب واحترام الجماهير والشارع الرياضي، ويضمن لنفسه مكانا في خط هجوم المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وشنت الجماهير الأهلاوية هجوما ضاريا على مروان محسن بسب تراجع مستواه وندرة أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه قبل سنوات، حيث سجل 17 هدفا في تاريخه مع النادي الأهلي.

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وقال نجم وهداف الأهلي السابق، أن مروان لا يستحق كل الهجوم الذى يتعرض له، لأنه يجتهد ويحاول كثيرا، لكن المشكلة أ، معدل تهديفه ضعيف، والمهاجم دوما يقاس بأرقامه ومعدل الأهداف التي سجلها".

وفضل كشري البدء بالمهاجم السنغالي الجديد أليوم بادجي في مباراة العودة أمام صن داونز، حيث يتمتع بالقوة اللازمة لمجاراة سرعات الفريق الجنوب أفريقي في مباراة بريتوريا المقرر لها السبت المقبل.

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وبرر تفضيله لبادجي بالمستوى الذى ظهر عليه في لقاء الذهاب ومدى تأثيره في ارباك دفاعات صن داونز رغم أنه لم يشارك سوى في نصف ساعة فقط، لكنه تسبب في ضربة جزاء أمن بها الأهلي الفوز المريح.

وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

صن داونز واصل هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.