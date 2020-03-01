شكرا لقرائتكم خبر عن معلق سعودي عن المشجعين المصريين: " تحيي المباريات فى أي مكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثني معلق سعودي على الجماهير المصرية التي حضرت لمتابعة منتخب الشباب 2001 أمام منتخب السنغال في المباراة المقامة بالدوري قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية قائلاً : " الجماهير المصرية دائما ما تحيي المدرجات ..جماهير زواقة في أي مكان تتواجد فيه".

تعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين بالهدف الثاني مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية،.بهدف أحرزه محمد بكري في إبراهيم على من ضربة جزاء في الدقيقة 52 قبل أن يتعادل منتخب السنغال في الدقيقة 60 .

ظهر منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين المدير الفني بمستوى مميز وكان صاحب اليد العليا في المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمى منتخب السنغال لكن دون ترجمة لأهداف.

كان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2 ، وفاز على منتخب العراق 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية ، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن في الدقيقة 77 من أحداث المباراة ، بينما فاز منتخب السنغال على البحرين 5 / 0.

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وتنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب.

وقال الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، إن الجالية وجهت دعوات لمساندة منتخب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما آتى بثماره فى المباريات، إذ تواجد قرابة ثلاثة آلاف مشجع لمساندة المنتخب، بينهم مدرج خاص بالعائلات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.